Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı liselerde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe’de söz ve söylem kuralları, millî his ile dil arasındaki doğrudan bağlantı ile birlikte; Türkçe dilini yabancı sözcüklerinden arındırmanın önemi, günümüzde üretilen her türlü teknoloji ürünü ya da nihai ürüne Türkçe isim vermenin önemi ve geleceği planlama konularında TRT Seslendirme Sanatçısı, Eğitim Danışmanı ve Mentor Tolga Bare tarafından “Sözün Gücüne Gitmesin” adlı eğitim gerçekleştirildi.

Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç’ın da katılımıyla Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen eğitim etkinliğinde, öğrenciler ile sürekli etkileşim içinde olan Tolga Bare keyifli sunumunun ardından öğrenciler ile fotoğraf çekerek onlarla sohbet etti.