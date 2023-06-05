İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "TÜBİTAK 4004 Matematik Yılı Özel Çağrısı kapsamında okul öncesi öğrencilerimizin matematik ve doğa ile ilgili becerilerini geliştirmek ve matematiği doğayla bütünleşmek amacıyla gerçekleştirilecek 'Minik Arf'ler Doğada' projesi eğitimin niteliği açısından son derece önemlidir. Projenin hedefleri arasında öğrencilerimizin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek, doğayı keşfetmelerine ve doğayla etkileşimlerine yardımcı olmak, araştırma yapma, veri toplama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesi, matematiği daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek gibi önemli amaçlar yer almaktadır. Bu anlamda bu kıymetli projede emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, minik yavrularımızın eğlenceli ve verimli bir süreç geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ayşe Ecevit Masal Evi, Erdemli Doğa ve Fen Okulu, Mersin Bilim Köyü, Serpil Orman Okulu ve Kazanlı Sahilinde yapılacak etkinliklerle gerçekleştirilecek olan projeye 4 merkez ilçeden 25 okul öncesi öğrencisi katılacaktır.