Mersin Mezitli İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç'ın Araştırmacı olarak İl Müdürlüğü bünyesine çekilmesinden sonra yeni İlçe Müdürü ataması da gerçekleşti.

Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine deneyimli bir isim olan Mehmet Badas getirildi.

Mehmet Badas daha önce Mersin toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapmıştı.

Mehmet Badas Kimdir?

1971 yılında Mersin Erdemli’de doğdu. 50. Yıl İlkokulunu bitirdi. 1989 yılında Erdemli İmam Hatip Lisesinden, 1994 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Ümraniye İmam Hatip Lisesinde öğretmen olarak göreve başladı. İstanbul, Malatya, Adana ve Mersin’de öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı. 2005-2010 yıllarında Erdemli Memduh Türkoğlu İlköğretim Okulu Müdürü, 2010-2014 yılları arasında da Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında İşletme Alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 2014 -2021 yıllarında Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.