Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Badas, "TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında desteklenen ve Mersin Bilim Köyü'nde uygulanmaya başlanan "Tarsus Uzay Bilim Okulu" proje faaliyetlerini İnceledi.

Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emin Demir, hazırladığı "Tarsus Uzay Bilim Okulu" isimli proje ile "TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje, Tarsus Üniversitesi yürütücülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Projede, 60-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarına uzay, dünya, yıldız, güneş, ay ve gezegenlerle ilgili kavramlar hakkındaki bilgiler etkileşimli olarak sunulurken, çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi inceleniyor.

Proje; drama, STEM, bilimsel gözlemler, deneyler, animasyonlar, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, bilimsel geziler, saha çalışmaları ve eğitsel oyun gibi çeşitli öğretim yöntemlerini içeriyor.

Ailelerin de sürece dahil edilerek katılımlarının sağlandığı projede, çocukların edindikleri bilgilerin kalıcılığının artırılması hedefleniyor. Etkinlik, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında Mersin Bilim Köyü'nde gerçekleştiriliyor.

Proje ekibinde, Tarsus Üniversitesi'nden birçok akademisyen ve öğretim görevlisi ile Ankara Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden öğretim üyeleri yer alıyor. Bu kapsamda, akademik bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan ekip, eğitim alanında önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilenen İlçe Müdürü Mehmet Badas; proje kapsamında, büyük bir sevinç ve heyecan içinde eğlenerek eğitim alan öğrencilerin yaşadığı sevince ortak oldu.

Müdür Badas, "Tarsus Uzay Bilim Okulu" isimli projeyi hazırlayan, Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emin Demir ve tüm proje ekibine teşekkür etti.