Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, sanat dünyasının en güçlü kuruluşlarından olan devlet tiyatrolarına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, sanat dünyasının en güçlü kuruluşlarından olan devlet tiyatrolarına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Ekim-Mayıs arasında tüm bölgelerde kurulu devlet tiyatrolarının Mezitli’de ağırlanacağı, işbirliği çerçevesinde imzalanan protokol ile Mezitli Belediyesi salon ve gişeden sorumlu olacak ve diğer tüm harcamalar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtildi. Ocak ayında başlayan turne programı çerçevesinde 10-11 Ocak tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosunun Penceredeki Atlar oyunu, 24-25 Ocak tarihlerinde ise Ankara Devlet Tiyatrolarının Siyahlı Kadın oyunu sahneleneceği ifade edildi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini inşa ederken yalıtımdan ses akustiğine kadar çok hassas davrandıklarını belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kültür Merkezimiz buraya gelen tüm sanatçılar tarafından büyük beğeni kazandı. İlk konseri veren Fazıl Say da, burada Cumhuriyet Defilesi yapan modacılar Yıldırım Mayruk-Barbaros Şansal ikilisi de kültür merkezimize yönelik beğenilerini dile getirmişlerdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de oyunlarını en iyi şekilde sergileyebilecekleri bir salon olması nedeniyle Türkiye’de ilk kez bir ilçeyi turne programına almışlardır. Sadece devlet tiyatroları değil gün aşırı özel tiyatrolar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da oyunlarını Kültür Merkezimizde sahnelemektedir. Ben tüm sanatseverlerimizi Mezitli Kültür Merkezimizde sahnelenen oyunları sergilenen gösterileri izlemeye davet ediyorum" dedi.