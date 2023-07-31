Her geçen gün daha fazla gelişip büyüyen Mezitli birçok alanda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önce çok sayıda özel kuruluşun hastane açtığı Mezitli’ye bir de Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılıyor. Toplam inşaat alanı 50 bin 618 metrekare olan hastanenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ıngeçtiğimiz yıllarda bizzat Ankara’ya giderek dönemin Mersin Milletvekili Sayın Lütfi Elvan ile yaptığı bir dizi görüşme sonucu projesi hazırlanan Devlet Hastanesi'nin İnşaat İhalesi de yapılarak çalışmalara tüm hızıyla devam ediliyor.

İKİ YILDA HİZMETE GİRMESİ PLANLANIYOR

Başkan Neşet Tarhan’ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’la görüşmeleri sonrası başlayan proje ve inşaat ihalesi sürecitamamlanarak hastanenin hizmete girmesi bekleniyor.

Mezitli’de yaşayan vatandaşların en büyük sıkıntılarından birisinin de uzak olması nedeniyle Mersin Şehir Hastanesine ulaşım olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, hastane inşaatının hızlı bir şekilde devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

“MEZİTLİ’NİN BÜYÜK BİR SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK”

İnşaat sürecinin başlaması ve hızlı bir şekilde devam etmesi nedeniyle büyük emeği geçen Lütfi Elvan olmak üzere Sağlık Bakanlığına da teşekkür eden Başkan Tarhan, “Göreve geldiğim günden bu yana en büyük şikâyetlerin başında Mersin Şehir Hastanesine ulaşımı bulunuyordu. Özellikle uzak olmasından dolayı vatandaşlarımız birkaç dolmuş ya da otobüse binmek zorunda kalıyor, hatta Erdemli Devlet Hastanesi tercih ediliyordu.Bu da sağlık hizmetlerine ulaşmalarının gecikmesine neden oluyordu. Gelen yoğun talep sonrası Ankara’ya defalarca giderek dönemin Bakanı Lütfi Elvan'a bir dizi ziyarette bulunmuş ve Mezitli’ye devlet hastanesinin yapılmasının önemine dikkat çekmiştik. Girişimlerimiz sonrası hastane inşaatının başlamasından dolayı son derece mutluyuz. Kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi en büyük dileğimiz. Her geçen gün daha fazla gelişen ve büyüyen Mezitlimizde sağlık alanında yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi de bu şekilde giderilmiş olacak.” dedi.