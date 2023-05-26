Yıl sonu performans etkinliğine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, İl Milli eğitim Müdürü Yardımcısı Nazmi Kendigelen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Tekdemirkoparan, Mehmet Şirin Esen, okul idarecileri, öğrenci, veli ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede; resim sergisi ile solo çalgı, koro, beden perküsyon ve ritm performansları yer aldı.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kurumun kendine ait 'Bilsem Marşı' nın, tüm protokol ve öğrenciler eşliğinde sahnede seslendirilmesiyle etkinlik sona erdi.