Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince uygulanan ışıklı gelir-gider tablosu, başka belediyelerce de örnek alınmaya başlandı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince uygulanan ışıklı gelir-gider tablosu, başka belediyelerce de örnek alınmaya başlandı.

2014 yılından bu yana kalem kalem Mezitli Belediyesinin gelirlerini ve nerelere harcama yapıldığını 7 gün 24 saat aralıksız öğrenebildiği ışıklı panolar, başka kentlerde de örnek alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Mersin’i ziyaret ederek Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da Mudanya’ya ışıklı gelir- gider tablosunu yaptırdı.

Belediye binası önüne asılan gelir gider tabelası ile poz veren Başkan Türkyılmaz, belediyenin gelirlerini ve nerelere harcama yapıldığını tüm Mudanyalıların 7 gün 24 saat aralıksız öğrenebileceğini söyledi.

8 yılı aşkın süredir, belediyenin şeffaf yönetim anlayışının örneklerinden birisi olan ışıklı led uygulamasının, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ve trafiğin yoğun olduğu cadde kenarlarında bulunduğunu söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mudanya Belediye Başkanımız ekibiyle birlikte Mezitli’yi ziyarete geldiğinde gelir gider tablomuzu gördü. Biz de gereken bilgileri kendisine aktardık. Aradan 1 ay gibi kısa bir süre geçmeden tabelayı yaptırmış olması şeffaflığı ve hesap verilebilirliği savunan bizleri de son derece mutlu etti” dedi.

Mezitli halkının belediyesine, başkanına olan güveninin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Tarhan, bunu yaptıkları şeffaf uygulamalarla sağladıklarını ifade etti. Mezitli Belediyesinin pek çok çalışmasıyla örnek alındığına vurgulayan Tarhan, "Yaklaşık iki metre büyüklüğündeki led panoda, gelir kalemleri olarak vergi giderleri, İller Bankası payı, kira ve hizmet ile diğer gelirler yayınlanıyor. Gider kalemleri olarak da personel giderleri, işçi, memur, temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, yatırım giderleri ve diğer giderler yer alıyor. Bu uygulama ile vatandaşlar, panoların bulunduğu bölgelerde belediyenin gelir-gider tablosunu 24 saat boyunca ekranda görüyor. Halkımızın belediyeye olan güveni beni oldukça memnun ediyor. Her çalışmamızda halkımızın tam desteğini alıyoruz. Harcadığımız her kuruşun halkımız tarafından sorgulanmasını, denetlenmesini istiyoruz. Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.