Mezitli Belediyesi, son günlerde Türkiye gündeminde yer alan yangın olayları nedeniyle vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla yangın semineri düzenledi. Mersin İtfaiyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerde, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Vatandaşlara, yangın konusunda doğru bilinen yanlışlar, yangın tüplerinin kullanımı, yangın söndürme teknikleri, panik anında yapılması gerekenler ve kurtarılma süreçleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin ardından Mezitli Belediyesi binası önünde yangın tatbikatı yapıldı. Mersin İtfaiyesi ekipleri, kontrollü olarak çıkarılan yangını söndürme işlemini vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de katıldığı tatbikatta, yangına karşı bilinçlenmenin ve hızlı müdahalenin önemine dikkat çekildi. Başkan Tuncer, yangınlara karşı alınması gereken tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.