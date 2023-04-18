Birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde duaların okunduğu iftar yemeğine; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, STK başkan ve temsilcileri, muhtarlar, milletvekili adayları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğine gelen vatandaşları selamlayarak masaları tek tek gezen Başkan Tarhan, özellikle çocuklar olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mezitli halkının her daim birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu dile getiren Tarhan, “Bu gece çok hayırlı bir gece ve böylesi mübarek bir günde Mezitli halkıyla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Birlik, beraberlik ve sevginin pekiştiği böylesi önemli bir günde halkımız bizi yalnız bırakmadı. Sosyal Medya hesaplarımızda ‘Kadir Gecesi iftar yemeğinde buluşalım’ çağrımıza kayıtsız kalmayan halkımız dayanışmamızın gücünü bir kez daha göstermiş oldu. İftar yemeğimizde yaklaşık 3 bin 500 kişiye yemek verdik. Mezitli Belediyesi Aşevimiz her gün yoksul vatandaşlarımızın evine kadar yemek götürmeye devam ediyor. Sadece Ramazan Ayında değil yılın tüm günü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ayrıca Ramazan Ayı nedeniyle kurulan iftar sofralarına imkânım el verdikçe katılmaya gayret gösteriyorum. Bugün de Kadir Gecemizde vatandaşlarımızla ile bir araya geldik. Böylesi güzel bir günde duaların kabul olmasını diliyor, Kadir Gecesi’ni en içten duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.