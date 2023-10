Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, ilçe sınırlarında ikamet eden 65 yaş üstü emeklilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100 yılına özel bin TL’lik destek sağlanacağı bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik süreçte emeklilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla özel bir destek paketi oluşturuldu. Mezitli ilçesinde ikamet eden ve 65 yaşını doldurmuş olan emeklilere yönelik başlatılan çalışmadan, maaşı 8 bin TL’nin altında olan emekliler yararlanacak. Belli kriterdeki emeklilere özel olarak sunulan paket sayesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100 yılına özel 1000 TL destek sağlanacak. Ayrıca emekli olmayıp 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alanlarda bu ikramiyeden yararlanacak. Mezitli ilçesinde yaşayan yaklaşık 45 bin emeklinin arasında haberi duyan vatandaşlar, memnuniyetini dile getirerek, umutla beklediklerini ifade ettiler.

"Emeklilerimizi düşünmek zorundayız"

Yardımların her ay düzenli bir şekilde yapılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Tarhan, “Mezitli, Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçelerinden birisi. Mezitli’nin nüfusu 226 bin, bu nüfusun 5’de 1’i kadar emekli yaşıyor. Belediyemizin temel hizmetlerinin yanında halkımızın ihtiyaç duyduğu sosyal ve ekonomik sorunları da her zaman ön planda tutuyoruz. Emeklilerimizi düşünmek zorundayız. Toplumumuzun en büyük sıkıntılarını emeklilerimizin çektiğini çok iyi biliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılına özel yapacağımız maddi destek, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler ve 65 yaş alığı alanlar için bir küçük ölçüde de olsa can suyu olacaktır. Bu rakamın yeterli olmadığını biliyoruz. Önümüzdeki hedefimiz bu yardımın her ay emeklilerimize ödenmesi yönünde olacaktır" dedi.

Mezitli Belediyesince başlatılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren emekliler ise Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür ederken, verilen desteğin küçük te olsa bir ihtayaçlarını karşılayacağını ifade ettiler.