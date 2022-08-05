Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin ’Mutlu Mezitli Şirketi’ bünyesinde faaliyet gösteren çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin ’Mutlu Mezitli Şirketi’ bünyesinde faaliyet gösteren çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Mezitli Belediyesi, Mutlu Mezitli Ltd. Şti ve DİSK Genel İş Sendikası arasında yapılan imza töreni Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Çalışanlar, 1 Temmuz 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme ile en düşük 6 bin 350 lira net ücret ve 600 lira yemek parasının yanında çok önemli sosyal haklara sahip oldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Mutlu Mezitli A.Ş. Genel Müdürü Filiz Yalın, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, işyeri temsilcileri ve çalışanların katıldığı sözleşme ile Kurban Bayramında 600 lira, Ramazan Bayramında 350 lira, 1 Mayıs İşçi Bayramında 150 lira ek ikramiye verilmesi de kararlaştırıldı. Yine bu sözleşme çerçevesinde yakacak yardımına yüzde 200 oranında zam da yapılmış oldu. Çalışanlara verilen yemek paraları izinli ve raporlu günlerde kesilmeyecek.. Sözleşme, 513 Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde kadroya geçen ve 154 de kadrosuz çalışanlar olmak üzere 667 kişiyi kapsıyor.

"İşçisine de en yüksek ücreti veren örnek belediyeyiz"

Ekonomik şartları zorlayarak çalışana en iyi ücreti vermek için hassas davrandıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Açlık sınırının bile çok yükseldiği bir dönemde çalışanlarımızın bu ekonomik sıkıntıdan en asgari şekilde etkilenmesi için çalıştık. Sendikamızla titiz bir çalışma yürüterek belediyenin hizmet ettiği kişi sayısı baz alındığında Türkiye’nin yüksek haklarından birisini vermiş olduk. Hem borçlanmadan hem de işçinin emeğini vermeye çalışan en başarılı belediye olduğumuzu düşünüyorum. 8 yıldır meclisimizden borçlanma yetkisini almamıza rağmen hiç borçlanmayan bir belediyeyiz. İşçisine de en yüksek ücreti veren örnek belediyeyiz” dedi.

Çalışanların yaz şartlarına rağmen görevlerini özveriyle yaptığına vurgu yapan Tarhan, “Bizim bir başarımız varsa bunda en büyük pay yaz kış demeden görevini yapan çalışanlara aittir. Elbette ki ekonomik koşulları düşündüğümüzde yeterli olmayacaktır. Ülkemiz de bu süreçte çok zor bir dönemden geçiyor. Bu olumsuzluklardan en çok işçiler nasibini alıyor. Biz de çalışanlarımızın bu durumdan en asgari şekilde yararlanmasını istedik. Derdimiz, çabamız, gönlümüz çalışanlarımızı daha mutlu kılmaktır” diye konuştu.

DİKS Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise görüşmelerde çalışanlar lehine aldığı tutum nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür ederek, "Özellikle emek kesimi açısından çok olumsuz durumların yaşandığı günümüzde Başkanımız Neşet Tarhan gibi emekten yana tavır alan aydın insanlarla çalışıyor olmak bizim için de en büyük şans. Başkanımızın varlığı bizim elimizi son derece güçlendirmiştir. Biz her zaman Mezitli Belediyesi ile Türkiye’ye örnek olacak sözleşmeleri imzaladık. Başkanımız Neşet Tarhan ve belediye çalışanlarımıza bu destekleri nedeniyle teşekkür ederim" şeklinde konuştu.