Mezitli Belediyesi, memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personelin ilçe belediyeleri baz alındığında Mersin’in en yüksek banka promosyonunu almasını sağladı. Belediye bünyesinde çalışan memur,sözleşmeli ve kadrolu işçi için imzalanan protokol kapsamında maaşlarını 3 yıl boyunca Vakıfbank’tan alma karşılığında bir defaya mahsus 18.000 bin lira promosyon parası aldı.

Yapılan bu sözleşme ile Mezitli Belediyesi çalışanları, çalışan sayısı ile kıyaslandığında Mersin’de en yüksek promosyonu almış oldu.

Her zaman çalışanına en iyi ekonomik olanakları sunmayı amaç edindiklerini ifade eden Başkan Tarhan, kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personele ödendiği bankayı da belirlerken en yüksek promosyonu sağlamak için hassas davrandıklarını söyledi.

Özellikle ülke olarak büyük ekonomik sıkıntının yaşandığı günlerde personellere katkı sağlamak amacıyla banka yetkilileri ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Tarhan, “Görüşmelerimiz sonrasında ilçe belediyeleri baz alınırsa personelimiz en yüksek promosyonlardan birisini almış oldu. Geçtiğimiz aylarda da Belediye-İş Sendikası ile yaptığımız Toplu Sözleşme ile yine yüzde 63 oranında ücret artışını personelimize vererek bu alanda da en yüksek rakamı sağlamayı başarmıştık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızın görevlerini yaparken en iyi karşılığı alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.