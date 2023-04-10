Sağlık Bakanlığı tarafından genç bir kıza uyum sağladığını öğrenen Başer, Adana Şehir Hastanesine giderek, gerekli tedavilerinin ardından ilik bağışında bulundu. Başer’e, Türkök Ulusal Kemik İliği Bankası tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzalı; “Ülkemizde kemik iliği nakli ihtiyacı olan hastalarımıza umut olmak amacıyla çıktığımız bu yolda, en büyük destek siz duyarlı bağışçılarımızdan sağlanmaktadır. Yapmış olduğunuz bağışınız ile bir hastamızın hayata tutunmasına vesile oldunuz. Gönüllülük esasına dayalı göstermiş olduğunuz bu duyarlılığa hastamız ve Bakanlığımız adına teşekkür ederim” yazılı belge takdim edildi. Aldığı belgeyi Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile paylaşan Başer, teşviklerinden dolayı Tarhan’a teşekkürlerini dile getirdi.

Tarhan’ın personellerine teşviklerinin çok etkili olduğunu dile getiren gönüllü donör Mustafa Başer, “Başkanımızın her sene kan bağışı ve kök hücre bağışı için ciddi girişimleri var. Belediye çalışanlarını sürekli teşvik ediyor. Bu teşvikleriyle her sene bizde belediye çalışanları olarak insanlara umut olmak adına katılım gösteriyoruz. Geçen yıl belediyemizin zemin katında Başkanımız Neşet Tarhan’ın da katılımıyla yine kök hücre bağışı için kan verdik. 1 yıl sonra genç bir kıza uyum sağladığını öğrendim. Bu sevincimi de yine buna öncülük eden Başkanımızla paylaşmak istedim. Genç kızımıza umarım umut olmuştur” şeklinde konuştu.

Ender görülen bir durum olduğunu ve Mezitli ailesi olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Tarhan, “Zaman zaman belediyemizin kan bağışı faaliyetleri oluyor. Bazı dönemlerde de kök hücre bağışı gerçekleşmişti. Mustafa Başer arkadaşımız da çağrımıza kayıtsız kalmayarak, bağışta bulunmuş. Arkadaşımızın bağışı da nerede olduğunu bilmediğimiz bir kızımıza uyum sağlamış. Bu çok ender görülen bir durum. Bundan dolayı Mezitli ailesi olarak çok mutluyuz. Umarım genç kızımız bu ilik nakli ile sağlığına yeniden kavuşur. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyor, çalışanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.