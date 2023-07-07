Mersin Mezitli Belediyesi su dünyası, her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların yoğun ilgisini çektiği bildirildi.

Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10:00 ile 18:00 saatleri açık olan ve yapılan incelemelerde bölgenin en temiz yüzme havuzlarından birisi olduğu tescil edilen ve toplamda 3 bin 500 metreküp kapasiteye sahip olan su dünyası, 1 adet 50 santimetre derinliğinde 0-7 yaş gurubu çocuk havuzu, üç bölümden oluşan 60-90-110-140-150 santimetre kademeli derinliğe sahip yetişkin havuz ile 8 adet su kaydırağı bulunuyor. Duş yerleri, bayan ve erkek giyim kabinleri, emanet dolaplar ve tuvaletler, belediye personeli kontrolünde kullanılıyor. Hizmet kalitesi gereği her pazartesi günü havuzun suyu boşaltılarak, genel temizliği yapılan su dünyasında serinleme imkanı bulan vatandaşlar özellikle havuzların temiz ve güvenli olmasına dikkat çekiyor. Su dünyasını özel kılan başka yanı ise birbirinden lezzetli yiyeceklerin yer aldığı su kafe. Serinlemek için gelen vatandaşlar, uygun fiyata birbirinden güzel yiyecekleri de su kafede yiyebildiği ifade edildi.

Mezitli Belediyesi su dünyası Koordinatörü Metin Özdemir, vatandaşlara eğlenecekleri güzel bir ortam hazırladıklarını ifade ederek, "Yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlarımıza güzel hizmet sunabilmek adına güzel bir ortam hazırladık. Burada yüzdükten sonra yiyecek ve içecek hizmeti alabilecekleri kafeteryalarımız mevcut. Başta engellilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız, girişten başlayarak soyunma kabinleri, havuzları ve tesisimizin diğer imkanlarından kolaylıkla yararlanabiliyor. Cumartesi günleri havuzumuz sadece ailelere hizmet veriyor. Temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle de Pazartesi günleri kapalı tutuyoruz” diye konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise vatandaşların sorunsuz bir biçimde yararlanabilmesi için her türlü düzenlemeyi yaptıklarını söyledi. Belediye olarak sağlık ve can güvenliği konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Tarhan, “Havaların ısınmasıyla birlikte, havuzumuzu halkımızın hizmetine açtık. Vatandaşlarımızın havuzdan en iyi şekilde yararlanmaları için her türlü tedbiri alıyoruz. Havuz bakımı ve güvenliği için deneyimli bir ekibimiz var. Havuzumuzda ilk yardım, havuz teknisyeni, cankurtaran ekibi, havuz bakım yetkilisi ve yönetici olmak üzere toplamda yeterli sayıda personelimiz hizmet veriyor. Havuzumuzda güvenliği sağlamak adına, 16 kamera ile 24 saat izleniyor" dedi.