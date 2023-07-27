Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinde çalışan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personel, imzalanan protokol gereği maaşlarını aldıkları bankadan 18 bin lira promosyan alma hakkı elde etti.

Yapılan sözleşme ile Mezitli Belediyesi çalışanları, çalışan sayısı ile kıyaslandığında Mersin’de en yüksek promosyonu almış oldu. Her zaman çalışanına en iyi ekonomik olanakları sunmayı amaç edindiklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personele maaşların ödendiği bankayı belirlerken en yüksek promosyonu sağlamak için hassas davrandıklarını ifade etti.

Özellikle ülke olarak ekonomik sıkıntının yaşandığı günlerde personellere katkı sağlamak amacıyla banka yetkilileri ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Tarhan, “Görüşmelerimiz sonrasında ilçe belediyeleri baz alınırsa, personelimiz en yüksek promosyonlardan birisini almış oldu. Geçtiğimiz aylarda Belediye-İş Sendikası ile yaptığımız toplu sözleşme ile yine yüzde 63 oranında ücret artışını personelimize vererek bu alanda da en yüksek rakamı sağlamayı başarmıştık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızın görevlerini yaparken en iyi karşılığı alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.