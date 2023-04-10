Mersin Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Mustafa Başer, kök hücre uyumu sayesinde genç bir kıza umut olarak bağışta bulundu.

Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 46 yaşındaki Mustafa Başer’in 2022 yılında verdiği kök hücre örneğinin aradan geçen bir yılın ardından genç bir kıza uyum sağladığı anlaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından genç bir kıza uyum sağladığını öğrenen Başer, Adana Şehir Hastanesine giderek, gerekli tedavilerinin ardından ilik bağışında bulundu. Başer’e, Türkök Ulusal Kemik İliği Bankası tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzalı, "Ülkemizde kemik iliği nakli ihtiyacı olan hastalarımıza umut olmak amacıyla çıktığımız bu yolda, en büyük destek siz duyarlı bağışçılarımızdan sağlanmaktadır. Yapmış olduğunuz bağışınız ile bir hastamızın hayata tutunmasına vesile oldunuz. Gönüllülük esasına dayalı göstermiş olduğunuz bu duyarlılığa hastamız ve Bakanlığımız adına teşekkür ederim" yazılı belge takdim edildi.

"Umarım genç kızımıza umut olmuşumdur"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın teşvikleri üzerine bağışçı olduğunu aktaran Mustafa Başer, "Geçen yıl Belediyemizin zemin katında Başkanımız Neşet Tarhan’ın da katılımıyla yine kök hücre bağışı için kan verdik. 1 yıl sonra genç bir kıza uyum sağladığını öğrendim. Bu sevincimi de yine buna öncülük eden Başkanımızla paylaşmak istedim. Genç kızımıza umarım umut olmuştur" dedi.

"Daha duyarlı olunması gerekiliyor"

Ender görülen bir durum olduğunu ve Mezitli ailesi olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Başkan Neşet Tarhan ise, "Zaman zaman Belediyemizin kan bağışı faaliyetleri oluyor. Bazı dönemlerde de kök hücre bağışı gerçekleşmişti. Mustafa Başer arkadaşımız da çağrımıza kayıtsız kalmayarak, bağışta bulunmuş. Arkadaşımızın bağışı da nerede olduğunu bilmediğimiz bir kızımıza uyum sağlamış. Bu çok ender görülen bir durum. Bundan dolayı Mezitli ailesi olarak çok mutluyuz. Umarım genç kızımız bu ilik nakli ile sağlığına yeniden kavuşur. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyor, çalışanımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.