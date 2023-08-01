Mersin Mezitli Belediyesi nikah memurluğu, hem Türk hem de yabancı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Mersin’de yeni bir yaşama adım atmak isteyen çiftler tercihini Mezitli Belediyesinden yana kullanıyor. Nikah işlemlerinde sağlanan kolaylık, nikah salonunun bulunduğu konum ve çevre düzeni tercih edilmesinin en temel sebepleri arasında yer alıyor. Viranşehir Mahallesindeki Aratos Spor Tesisleri yanında bulunan Mezitli Belediyesi nikah salonunun bahçe düzeni yeni evlenen çiftlere görsel mekan oluşturuyor. Bu durum sadece 2022 yılında yaklaşık bin 300 çiftçin evlenmek için Mezitli Belediyesi nikah salonunu seçmesini sağladı. Evlenmek için gelen çiftler nikah salonu bahçesinde bulunan ortamda fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Çiçeklerle çevrili bahçe düzeni, peyzajı nedeniyle genç çiftler nikahın hemen arkasında mutlu anlarını çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Mersin’in çeşitli ilçelerinden Mezitli’ye nikah kıymak için gelen çiftler olduğu bilgisini veren Mezitli Belediyesi evlendirme memuru Fatmanur Sel, Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu vatandaşların da nikah akdinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Zaman zaman Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da yeni evlenecek çiftlere sürpriz yaparak nikah törenlerine katıldığı bilgisini veren Sel, “Nikah memurluğumuza çok yoğun talep var. Belediye olarak bu taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Türk vatandaşlarımız kadar Mersin’de yaşayan yabancı uyruklular da nikah için yoğun talep gösteriyor. 2022 yılında bin 300’e yakın çiftçimize nikah kıyarak bu alanda büyük bir rekor da kırdık sayılabilir” dedi.