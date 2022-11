2014 yılından bu yana kalem kalem Mezitli Belediyesinin gelirlerini ve nerelere harcama yapıldığını 7 gün 24 saat aralıksız öğrenebildiği ışıklı panolar başka kentlerde de örnek alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Mezitli’yi ziyaret ederek Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da Mudanya’ya ışıklı gelir gider tablosunu yaptırdı.

Belediye binası önüne asılan gelir gider tabelası ile poz veren Başkan Türkyılmaz, belediyenin gelirlerini ve nerelere harcama yapıldığını tüm Mudanyalıların 7 gün 24 saat aralıksız öğrenebileceğini söyledi.

8 yılı aşkın süredir, belediyenin şeffaf yönetim anlayışının örneklerinden birisi olan ışıklı LED vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ve trafiğin yoğun olduğu cadde kenarlarında bulunduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da,“Mudanya Belediye Başkanımız ekibiyle birlikte Mezitli’yi ziyaretinde gelir gider tablomuzu gördü. Biz de gereken bilgileri kendisine aktardık. Aradan 1 ay gibi kısa bir süre geçmeden tabelayı yaptırmış olması şeffaflığı ve hesap verilebilirliği savunan bizleri de son derece mutlu etti” dedi.

Mezitli halkının, belediyesine, başkanına olan güveninin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, bunu yaptıkları şeffaf uygulamalarla sağladıklarını ifade etti. Mezitli Belediyesinin pek çok çalışmasıyla örnek alındığına vurgulayan Başkan Tarhan, "Yaklaşık iki metre büyüklüğündeki LED panoda, gelir kalemleri olarak vergi giderleri, İller Bankası payı, kira ve hizmet ile diğer gelirler yayınlanıyor. Gider kalemleri olarak da personel giderleri, işçi, memur, temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, yatırım giderleri ve diğer giderler yer alıyor. Bu uygulama ile vatandaşlar, panoların bulunduğu bölgelerde belediyenin gelir-gider tablosunu 24 saat boyunca LED ekranda görüyor. Halkımızın belediyeye olan güveni beni oldukça memnun ediyor. Her çalışmamızda halkımızın tam desteğini alıyoruz. Harcadığımız her kuruşun halkımız tarafından sorgulanmasını, denetlenmesini istiyoruz. Eski belediye binamız, vatandaşların ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde paylaştığımız gelir-gider cetvelimizi yeni hizmete sunduk. Her an düzenli olarak bu bilgileri halkımızla paylaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.