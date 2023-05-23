Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı gitar, keman ve bağlama dersindeki kursiyerler, eğitimlerinin sonunda hünerlerini sergiledi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezindeki kurslara katılan yetişkin, genç ve çocuklardan oluşan kursiyerler, Amfi Tiyatro’da ’Yılsonu Gösterisi’ düzenleyerek, sanatseverlerden tam not aldı. Yıl boyunca müzik eğitmeni İrfan Gözütok’tan aldıkları eğitimleri sergileyen kursiyerler, keman, bağlama ve gitar enstrümanları ile yurdun çeşitli yerlerine ait eserler seslendirdi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği gösteride, performansları ile büyük beğeni kazanan kursiyerlere katılımcılar ve aileler de eşlik ettik. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katılımıyla devam eden gösteri yaklaşık 2 saat sürdü. Gösteri sonrası davetliler kursiyerleri ayakta alkışladı.

"Çocuklarımızın hünerlerini izleyince oldukça keyif alıyorum"

Mezitli’nin kültür, sanat ve spor kenti olduğunu vurgulayan Başkan Tarhan, “İkinci 5 yılımızda tüm çalışmalarımızın öznesini çocuklarımız oluşturacak dedik. Gittiğimiz her yerde çocuklarla ilgili projesi olanlar belediyemize gelsinler dedik. Çocuklarımızla ilgili tüm çalışmalarımızı destekledik. Türkiye’de örnek gösterilecek 3 tane anaokulumuz var. Bu okullarımızda Atatürkçü, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkan çocuklar yetiştiriyoruz. Öte yandan belediyemizde açtığımız kültür, sanat ve spor kurslarıyla çocuklarımızın gelişimlerine ciddi derecede destek oluyoruz. Mezitli denilince akla direk kültür ve sanat geliyor zaten. Her sene çeşitli kurslarımızın yılsonu gösterileri oluyor ve ben de katılıyorum. Çocuklarımızın hünerlerini izleyince oldukça keyif alıyorum. Bugün de müzik eğitmenimiz İrfan Gözütok’un yılsonu gösterisine katılarak, kursiyerlerimizin performanslarını dinledik. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.