Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi gün aşırı gerçekleştirilen etkinliklerle geride kalan 1 yıllık sürede sanatsal ve sosyal etkinliklerin merkez haline geldi.

6 Ekim 2021 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı muhteşem bir törenle açılışı yapılan Kültür Merkezi, geride kalan bir yıllık sürede on binlerce sanatsever sanatsal etkinliklere katıldı. Kültür Merkezinde toplam 79 gösteri ve etkinlikle 35 binin üzerinde izleyiciye ev sahipliği yaptı.

Bu etkinliklerin 47’si tiyatro gösterisi olup 30’u Mezitli Belediyesi Tiyatrosu ve belediyemizin organize edip, desteklediği Devlet ve Şehir Tiyatroları gösterisidir. Başta; Fazıl Say, Sumru Yavrucak, Emre Karayel, İstanbul Devlet Tiyatroları, Ankara Şehir Tiyatrosu, Mersin Şehir Tiyatrosu, Hatay Şehir Tiyatrosu gibi çok sayıda sanatçı ve oyuna ev sahipliği yapan Kültür Merkezi, Uğur Dündar’la Halk Arenası, Özlem Gürses’le Kayda Geçsin, Başak Karatepe ile Sanat İyileştirir gibi çok sayıda TV programı ve konferansın yapıldığı yer oldu.

Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosu, Gençlik Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrolarının da merkezi olarak kullandığı mekânda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da her hafta ücretsiz oyunlar sergiledi. Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosu ise geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren büyük tiyatrocu Ferhan Şensoy’un anmak amacıyla “Şahları da Vururlar” oyununu birçok kez kapalı gişe sahneleyerek büyük başarıya imza attı.

Mimari yapısı kadar kullanım kolaylığı nedeniyle de Yıldırım Mayruk Cumhuriyet Defilesi, Akrobasi Sirki gibi dev organizasyonlarında gerçekleştirildiği yer oldu. Gösterilerin yanında Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun provaları için tahsis edilen Kültür Merkezinde, Mersin’deki üniversite, okul ve amatör gruplara çalışma olanağı sağlanıyor.

Açılan kurslarla eğitim alanında da çok özel bir yere sahip olan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, önümüzdeki günlerde de 2 katta açılacak olan Kütüphane olarak da hizmet vermeye başlayacak. Hayırsever Ülkü Ongün tarafından babası adına hazırlanacak kütüphane, bilgisayar, kitap okuma, araştırma ve çalışma, giriş ve kitap kayıt, mutfak, Mehmet Faruk Gürtunca alanı olmak üzere 6 farklı bölümden oluşacak ve 220 metrekarelik bir alanı kaplayacak.

İlçenin, özellikle kış döneminde etkinlik yapılacak bir kültür merkezi olmadığını, bu eksikliği gidermek için kolları sıvayarak Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini Mezitlililere ve Mersin’e kazandırdıklarını dile getiren Başkan Tarhan, Fazıl Say konseri ve modacı Yıldırım Mayruk’un defilesiyle de merkezin kapılarını açtığını hatırlatarak, “Açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı Kültür Merkezimiz, o tarihten itibaren sadece Mezitli’nin değil Mersin’in de en önemli sanatsal buluşma mekanlarından birisi haline geldi. Sayın Fazıl Say konseri ve Yıldırım Mayruk’un Cumhuriyet Defilesinin ardından günaşırı sanatsal etkinlikler Mezitli’ye taşınmaya başladı. Yaptığımız girişimler sonunda Devlet Tiyatroları artık her ay düzenli şekilde Mezitli Kültür Merkezinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor. İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyükşehir belediyelerinin tiyatroları periyodik olarak burada oyunlarını sergiliyorlar. Sadece sanatsal etkinliklerde değil konferanslar, paneller ve televizyon tartışma programları da mekân olarak Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini tercih etti” dedi.

Mezitli’de çok güzel gelişmelerin yaşandığının altını çizen Başkan Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Mezitlililer, Mersinliler, Mezitli Kültür Merkezi sayesinde sanatın her türüne daha rahat ulaşmaya başladı. Burada gösteri yapan, konser veren sanatçılarımız da yaşanan atmosferden övgüyle bahsediyorlar. Yapılan anlaşma ile 2022-2023 sezonunda Devlet Tiyatrosu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini ‘Turne sahnesi’ olarak listesine almış bulunuyor. Mersinli izleyicilerimizi Devlet Tiyatroları ile buluşturmanın gurunu yaşıyoruz. Zaten daha önce yaz dönemi için 2 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu yapmıştık. Çok büyük gereksinmeye cevap vermişti. Açık hava tiyatrosu, kültür merkezi, birçok sanat evi yapıyoruz, çünkü bizim pusulamız kültür ve sanat kenti olmak. Mezitli’yi bir kültür ve sanat kenti yapmak istiyoruz ve oraya doğru gidiyoruz. Kültür Merkezimizi içerisinde önümüzdeki günlerde açılacak Kütüphane ile daha aktif ve verimli şekilde kullanmaya başlayacağız”

Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerin Kültür Merkezi’ne ait sosyal medya hesaplarından duyurulduğunu da sözlerine ekledi.