Mezitli Belediyesi Halk Masası, Mersin Valiliğinden ya da Mezitli Kaymakamlığından aldıkları belge ile kendilerine müracaat eden depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Mezitli Belediyesi Halk Masası, Mersin Valiliğinden ya da Mezitli Kaymakamlığından aldıkları belge ile kendilerine müracaat eden depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili yoğun şekilde etkileyen deprem sonrası depremzedeler Mersin’de ağırlanıyor. Bu çerçevede Mezitli Belediyesi, evlerini, kentlerini, yakınlarını depremde kaybeden ve Mezitli’ye sığınan binlerce depremzedeye kıyafet, temizlik, battaniye, bebek ürünleri, gıda yardımında bulunmak amacıyla çalışma başlattı. Belediye çalışanları ve gönüllü vatandaşlar daha çok depremzedeye yardım verebilmek için Belediye Hizmet binası önüne kurulan çadır marketlerde gece gündüz çaba serf etti. Depremzedelerle hayırseverleri bir araya getiren çalışmadan Mezitli Belediyesinden yaklaşık 10 bin kişi Mezitli Belediyesine gelerek ihtiyaçlarını karşıladı. Mersin Valiliğinden ya da Mezitli Kaymakamlığından aldıkları belge ile Mezitli Belediyesi Halk Masasına müracaat eden depremzedeler acil ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da hafta sonları da Halk Masasına gelerek hem personeline moral ve motivasyon desteği verdi hem de depremzedelerle sohbet ederek acılarını hafifletmeye çalıştı. Çocuklarla da sohbet ederek oyuncak ve kitap hediye eden Başkan Tarhan, depremin oluşturduğu olumsuz etkinin hafifletebilmek için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Belediyemizin önüne yardım çadırı kurduk"

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ilk başta Mezitli’de yaşayan ve deprem korkusuyla yüz yüze gelerek evlerine gidemeyen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini veren Başkan Tarhan, bir süre sonra depremden asıl etkilenen şehirlere destek amacıyla seferberlik başlattıklarını söyledi. Belediyenin imkanlarının yanında hayırseverlerin de desteğiyle topladıkları ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine gönderdikleri bilgisini veren Tarhan, "İlerleyen süreçte depremde evlerini, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız deprem korkusuyla büyük oranda daha güvenli gördükleri Mersin’e göç etmeye başladı. Mezitli Belediyesi olarak biz de bu göçün olumsuz etkisini azaltabilmek ve vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla belediyemizin önüne yardım çadırları kurduk. Halk Masası aracılığı ile başvuran vatandaşlarımıza kıyafet, temizlik, battaniye, bebek ürünleri, gıda yardımında bulunduk. Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek ihtiyaç listelerinin güncellenmesini sağladık. Ben de geç saatlere kadar çalışan personelimize moral motivasyon vermek ve depremzedelerimizi de yaşadıkları acıyı hafifletebilmek adına Halk Masasında durdum. Çocuklarla sohbet ettim. Vatandaşlarımızın kısa sürede yaşanan bu sıkıntının atlatarak normale dönebilmeleri için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.