Mezitli Belediyesi gönüllüleri, dikiş makinelerinin başına geçip depremzedeler için pijama dikmeye başladılar.

Mezitli Belediyesi gönüllüleri, dikiş makinelerinin başına geçip depremzedeler için pijama dikmeye başladılar.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes Mahallesi Gönüllü Evinin kadınları, kendi imkanlarıyla kumaş alarak ve bölge sakinlerinin de desteğiyle depremzedeler için erkek, kadın ve çocuk pijamaları ve çocuk battaniyesi dikiyor.

Gönüllü kadınların hummalı çalışması, çevrede oturan vatandaşların da büyük desteğini alıyor. Gönüllülerle birlikte dikişe yardım eden kurs eğitmeni Solmaz Aldağ, “Bu zor zamanda el ele vermeliyiz. Kim ne yapabiliyorsa destek olmalı. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Bizim de elimizden bu geliyor. İnsanlarımız için el ele bir arada olmaktan dolayı gururluyuz” dedi.

Türkiye’nin çok büyük bir felaket yaşadığını dile getiren Menderes Mahallesi Gönüllü Evi Sorumlusu Afitap Duru da “Depremde bu soğuk havada zor durumda kalan insanlarımız için sıcak tutsun diye polar pijama ve battaniye dikiyoruz. Çevremizden de büyük destekler alıyoruz. Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimiz var, vatandaşlarımız var. İlk gün 60 pijamayı diktik; ara vermeden dikmeye devam ediyoruz. Elimize malzeme geldiği sürece biz gece gündüz demeden dikmeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızın eline sağlık” diye konuştu.

Zor zamanda omuz omuza durmanın geleneklerimizde olduğunu ifade eden Duru, “Daha önce bu tür çalışmalarımız devam ediyordu. Ancak biz deprem sonrası bu yönde bir ihtiyaç olduğunu tespit ederek çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elinden bu tür iş gelen herkesi bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Yardımlaşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İnsanlar soğukta zor durumdayken kendilerinin de Mersin’in güzel havasında ısınamayacağına vurgu yapan Duru, “Artık eve gidesimiz, yemek yiyesimiz gelmiyor. Hiç durmadan üretmek ve destek olmak istiyoruz. Bu bizi vicdanen de rahatlattığı gibi bir terapi görevi de görüyor. Umarım doğru ellere gider ve ihtiyaç sahiplerine ulaşır” dedi.