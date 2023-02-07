MERSİN (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme Hatay’da yakalanan Çevikkol Ailesi, kendi imkanlarıyla göçüğün altından çıkarak Mersin’e geldi. Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Gönüllü Evi, Çevikkol Ailesine kucak açtı.

MERSİN (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme Hatay’da yakalanan Çevikkol Ailesi, kendi imkanlarıyla göçüğün altından çıkarak Mersin’e geldi. Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Gönüllü Evi, Çevikkol Ailesine kucak açtı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depreme Antakya Kuzeytepe Mahallesinde bulunan evlerinde uykuda yakalanan 3 çocuklu Çevikkol Ailesi, felaketi yaşadı. Evleri tamamen yıkılan baba İlker Mazlum Çevikkol, anne Gökben Çevikkol ile çocukları 9 yaşındaki Besim, 7 yaşındaki Nadircan ve 2 yaşındaki Zeynep, şans eseri birinci katta oluşan boşlukta sıkışıp kaldı. Bir süre yardım gelmesini bekleyen aile, daha sonra kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmanın yolunu aradı. Enkazdan yol açmak için çabalayan aile nihayet yaşamla bağlarını sağlayan pencereye ulaşmayı başardı. Bir anda ayaklarında terlik bile olmadan pijamalarıyla yıkılan bir kentin ortasında kalakalan Çevikkol Ailesini, baba İlker Mazlum Çevikkol, dostlarının yardımıyla depremden gidebildikleri en uzakta olacakları Mezitli’ye ulaştırdı. Kendisi de ailesinin geride kalanını kurtarabilmek adına Antakya’da kaldı.

Mezitli’de barınmak için arayışa geçen ailenin imdadına Mezitli Belediyesi Viranşehir Gönüllü Evi yetişti. Gönüllü Evi Sorumlusu Leyla Ercan’ın, barınabilmeleri için gereken gıda ve eşyaları temin ettiği Çevikkol Ailesi burada yaşamaya başladı. Mezitli Belediyesi tarafından ihtiyaçları karşılanan depremzedeler yaşadıkları felaketin izlerini silmeye çalışıyor.

Kendilerine kapılarını açarak barınmalarını sağlayan, ihtiyaçlarını gideren Mezitli Belediyesi ekibine ve Gönüllü Evi Sorumlusu Leyla Ercan‘a teşekkür eden Gökben Çelikkol, “Allah kimseye böyle bir acı ve korkuyu yaşatmasın. Adeta ikinci kez yaşama döndük. Çok zor şartlarda ayakta kalmaya çalışsak da sağ salim kurtulmuş olmamıza seviniyoruz. Oğlum Nadircan’ın bugün doğum günü ve yeni yaşına burada girdi. Kısa sürede memleketimizde yaraların sarılarak mutlu yaşamımıza geri dönmeyi bekliyoruz” dedi.