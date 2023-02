MERSİN (İHA) – Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremin hemen ardından teyakkuza geçen Mezitli Belediyesi, belediyeye ait birçok noktayı Mersinlilerin kullanımına açtı. Vatandaşlara sıcak çorba dağıtımı da yapıldı.

MERSİN (İHA) – Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremin hemen ardından teyakkuza geçen Mezitli Belediyesi, belediyeye ait birçok noktayı Mersinlilerin kullanımına açtı. Vatandaşlara sıcak çorba dağıtımı da yapıldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’de de yoğun şekilde hissedilen ve merkezi Kahramanmaraş olan depremin olumsuz etkilerine karşı ilk dakikadan itibaren harekete geçen Mezitli Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Depremin olduğu ilk dakikadan itibaren başta belediye hizmet binası ve bağlı birimler olmak üzere tüm gönüllü evleri, sosyal tesisler, Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi vatandaşların sığınabilmesi için açıldı. Tüm merkezlerde sıcak çorba, simit, poğaça gibi vatandaşlara gerekli olan acil ihtiyaçlar giderildi.

Belediye bünyesinde benzeri durumlar için özel eğitim almış, görev yapan acil afet ekibi de muhtemel bir müdahaleye karşı hazır hale getirilirken, deprem korkusu yaşayan çocuklar için de Mezitli Zabıta Müdürlüğü içerisinde bulunan Çocuk Kabul Birimi aktif hale getirilerek, uzmanlar ve Çocuk Gündüz Bakımevi öğretmenleri tarafından psikolojik destek başlatıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, deprem anı sonrası ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı yaparak kriz masası oluşturdu. Tarhan, daha sonra vatandaşların sığındığı tesislere giderek destek verdi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tarhan, muhtemel ihtiyaçların giderilmesi konusunda talimatlar verdi.

Tarhan, burada yaptığı açıklamada, Mezitli Belediyesi olarak uzun yıllardır depreme hazırlık çerçevesinde çalışmaları düzenli olarak yaptıklarını hatırlatarak, bu çalışmaların hızlı hareket kabiliyeti sağladığının altını çizdi. Tarhan, “Deprem, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın bir gerçeği. Maalesef en acı yönünü bir kez daha görmek durumunda kaldık. Umarım en kısa sürede enkaz altında bulunan tüm vatandaşlarımıza sağ salim bir şekilde ulaşılır. Maalesef ülke olarak olabilecek en zor şartlarda depreme yakalandık. Kış şartlarının en yoğun olduğu, ekonomik krizin en fazla hissedildiği bir dönemde yaşanan bu deprem maalesef ülkemizi son derece zor bir sürece sokmuştur. Tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

İnsanların depreme her an hazır olması gerektiğini vurgulayan Tarhan, depreme gerekli hazırlık yapılmamasının Türkiye’nin en büyük problemlerinden birisi olduğunu söyledi. Tarhan, “Biz yıllardır bu gerçekten yola çıkarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla yerel idareciler olarak buna hazırlıklı olmak da bizim görevimiz. Biz de ilk günden itibaren bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına pek çok çalışma gerçekleştirdik. Tüm personelimize hizmet içi eğitim çalışması çerçevesinde ilk yardım ve deprem seminerleri verdik. Yine Deprem Simülasyon Tırı getirerek personelimizin ve vatandaşlarımızın deprem anını canlı olarak yaşamasını ve çözüm önerilerini uygulayarak görmesini sağladık. Vatandaşlarımızın muhtemel bir depremde rahat şekilde ulaşabilmesi için farklı bölgelerimize deprem konteynerleri konumlandırdık. Deprem hazırlıkları çerçevesinde 31 deprem toplanma alanı belirleyerek bir ileri aşamaya taşıdık. Alanı hazır hale getirdiğimiz gibi yön ve uyarı tabelaları ile de deprem anında yaşanacak kargaşanın önünü kesmeyi hedefledik. Kentin farklı noktalarında deprem toplanma alanlarını gösteren yön tabelalarını yerleştirdik. Belediye olarak her vatandaşımızın depreme hazırlıklı olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.