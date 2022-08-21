Mezitli Belediyesi çalışanları, yapılan toplu iş sözleşmesini Kuyuluk Tabiat Parkında düzenledikleri piknikle kutladı.

Mezitli Belediyesi çalışanları, yapılan toplu iş sözleşmesini Kuyuluk Tabiat Parkında düzenledikleri piknikle kutladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı piknikte halaylar çekildi, oyunlar oynandı. Başkan Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve muhtarlarla birlikte çalışanların coşkusuna ortak oldu.

Başkan Tarhan, piknik masalarını tek tek gezerek çalışanlara Mezitli’nin güzelleşmesi adına verdiği emekler nedeniyle teşekkür etti, afiyet olsun dileklerini iletti. Çalışanlar, kendilerine Türkiye’nin en büyük asgari ücretlerinden birisini vermesi nedeniyle çiçek vererek Başkan Tarhan’a teşekkür etti.

Mezitli’yi baştan başa pırıl pırıl temizleyen, çiçeklerle bezeyen çalışanların daha fazlasını alması gerektiğini söyleyen Tarhan, “Gönül isterdi ki çok daha fazlasını verebilelim. Çünkü Mutlu Mezitli soğuk sıcak demeden sahada çalışan emekçilerimizin özveri ve çabalarıyla ortaya çıkıyor. Ancak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar Mezitli Belediyesini de çok derinden etkilemekte. Biz yine de tüm bunlara karşın en yüksek asgari ücreti vermeye çalıştık. Mevcut düzen içerisinde dengeleri de korumak durumundayız. Önümüzdeki günlerde kadrolu işçilerimize ve sözleşmeli personellere de belirli bir ücret artışı gerçekleştireceğiz. Görevde bulunduğumuz süre boyunca, meclisimizden borçlanma yetkisini aldığımız halde kullanmadan, hiçbir borç yapmadan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.