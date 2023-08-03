Bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Mezitli Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı başladı. Mezitli Down Kafe bahçesinde yapılan ve Türk ressamların yanı sıra dünyanın önemli ressamlarını da buluşturan çalıştay, 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Mezitli, Türkiye’nin en büyük sanatsal buluşmalarından birisine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve büyük beğeni kazanan Mezitli Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayının 2.’si başladı. Türk ressamların yanında dünyanın önemli ressamlarını da buluşturan çalıştay, Mezitli Down Kafe’de yapılıyor. Çalıştayı ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da boya ve fırçalarını Mezitli için kullanan ünlü ressamlarla bir araya geldi. Organizatörlüğünü Melikşah Yıldırım, küratörlüğünü Arzu Koraltan’ın yaptığı çalıştayın, Mezitli için çok önemli bir kültür mirası olarak kalacağını dile getiren Başkan Tarhan, Mezitli’ye gelerek bu sanat buluşmasına destek veren tüm ressamlara teşekkür etti.

Mezitli’nin kültür ve sanat kenti haline gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tarhan, “Çok önemli sanat buluşmalarının Mezitli’de gerçekleşiyor olması asla tesadüfi değildir. Son yıllarda bu alanda çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Türkiye’den ve KKTC, Makedonya, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen ressamları Mezitli’de ağırlıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.