Pompeipolis Antik Kenti’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, iklim değişikliğinin bugün küresel ölçekte karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olarak kabul edildiğini söyledi.

1992 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 1997 yılında Kyoto Protokolü’nün yapıldığını hatırlatan Tarhan, "Bu protokoller bir yandan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler getirirken, bir yandan da, uluslararası emisyon ticareti, teknoloji ve sermaye hareketleri konusunda giderek etkin olmaya başlamıştır. İklim değişikliğinden bizler, tüm insanlık sorumludur. Bu konuda bir şeyler yapmak için çok geç değil ve teknolojiler bugün hazır. Enerji verimliliği konusunda acil eylem, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için çok önemli olacaktır. Çözümler erişilebilir ancak, maliyetler henüz bizler için çok yüksek. Enerjimizi daha akıllı kullanarak, en hızlı ve en uygun maliyetli şekilde şimdi CO2 emisyonlarını azaltmamıza yardımcı olacaklar. Günümüzde enerjinin çoğu kentlerimizde ve binalarımızda, fabrikalarımızda ve ulaşımda kullanılmaktadır ve ihtiyacımızdan çok daha fazla enerji kullanıyoruz. Bu da bizi küresel iklim hedeflerimize ulaşma yolundan saptırıyor. Enerji verimliliğini ilk sıraya koyarsak ve şimdi yaparsak yine de başarabiliriz. Enerjimizi daha akıllı kullanarak, enerji talebi eğrisini kırabiliriz. Bu daha az enerji santraline ihtiyaç duyulduğu ve bunun yerine daha fazla yenilenebilir enerji hedeflerimize daha hızlı ulaşabileceğimiz anlamına gelir. Enerji verimliliği, rüzgâr ve güneşten üretilen her bir watt’ın daha fazla esnemesini sağlayarak yeşil geçişin maliyetini önemli ölçüde azaltır" dedi.

Günümüzde Türkiye’de elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyat artışlarının oldukça önemli rol oynadığını vurgulayan Tarhan, "Bu önem kamu kuruluşları, belediyeler, reel sektör ve tarım sektörü gibi her alanda kendini hissettiriyor. Biz diyoruz ki orman vasfını yitirerek hazineye devredilen araziler, hazine mülkiyetindeki araziler, hazine mülkiyetinden TOKİ’ye devredilen arazilerin, kullanım tercihlerinde merkezi hükümet tasarrufu dışında belediyelerin istemlerine öncelik verilsin. Örneğin, belediyemize bu tür araziler GES amacı ile tahsis edilirse belediyemiz tüketicilere, özellikle tarımsal üreticilere ucuz enerji temin edecektir. Bu olgu elektrik giderlerini aşağıya çekeceğinden herkesin refah seviyesinin yükselmesine yol açacaktır" şeklinde konuştu.

Tüm vatandaşları festivale davet eden Tarhan, "Akdeniz’de kalıntıları olan tek antik liman burası. Buranın kazı çalışmalarına geçen yıl başladık. Geçmişteki yerleşim yeri ’Soli Güneş Kenti’ olarak biliniyor. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Önemini kavrayarak tüm Mersin’e ve dünyaya duyurmak istiyoruz. Güneş enerjisinden daha çok faydalanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

23-24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan festivalde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenleneceği ifade edildi.