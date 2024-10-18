Mersin Merkez İlçe Mezitli Belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer , hakkında bazı medya organları ve sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Tuncer yaptığı yazılı açıklada şu görüşleri paylaştı ;

Değerli Mezitli Halkı ve Kıymetli Basın Mensupları,

Son günlerde şahsım hakkında yapılan iftira ve karalama içeren haberlerin asıl amacı açıkça ortadadır. Belediye olarak Mezitli’de gerçekleştirdiğimiz başarılı projeler ve vatandaşlarımızdan aldığımız yüksek destek bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlığın bir sonucu olarak, iyi çalışmalarımızın üzerini örtmek amacıyla, özel hayatım ve ailem hakkında yalan ve provokatif haberler yapılmaktadır.

Öncelikle şunu açıkça belirtmek isterim ki, eşimle anlaşmalı olarak medeni bir şekilde boşandık. Ancak bu süreç sonrası ortaya atılan iddialar akla ve mantığa sığmayan iftiralardır. Aileme ve kişiliğime yönelik yapılan bu haksız saldırılar, bir anneye, küçük kız çocuğuma ve genç bir kadına yönelmiş olup, ülkemizde kadınlara karşı süregelen haksızlıklara yeni bir örnek teşkil etmektedir. Bu saldırılar yalnızca şahsımı ve ailemi değil, toplumumuzun en değerli varlıkları olan kadınlarımızı hedef almaktadır ve bu tür davranışlar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bu iftiralar karşısında, ailemi ve kişiliğimi hedef alanlar hakkında her türlü hukuki hakkımı sonuna kadar kullanacağımı herkesin bilmesini isterim. Yalan haberlerle kişisel çıkarlarını tatmin etmeye çalışan ve kendilerini "basın mensubu" olarak tanımlayan kişiler, basın camiasının yüz karasıdır. Gazetecilik adı altında etik dışı davranarak halkı yanıltmaya çalışanlar, basın özgürlüğünü ve meslek ahlakını hiçe saymaktadır. Bahsi geçen şahıs haber yapılmadan önce beni arayarak görüşmek istedi, makamıma çağırdım ancak dışarıda özel görüşmek istediğini belirtti.

Bir Belediye Başkanı olarak, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyor ve sosyal, kültürel, ekonomik alanda yürüttüğümüz projelerle kentimize kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu iftira ve karalama kampanyalarının amacının bizi durdurmak olduğunu biliyor, bu tür oyunlara asla gelmeyeceğimizi, aksine daha büyük bir azimle çalışmalarımıza devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki; bahse konu olan iftira haberlerinde adı geçen avukat haberi yapan şahıslar hakkında asılsız iddialar olarak suç duyurusunda bulundu.

Hakkımızda yapılan tüm iftira ve yalan dolu haberlerle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Bu karalama kampanyasının ne kadar asılsız ve maksatlı olduğunu ortaya koyacağız. Belediye olarak iyi işler yapmaya devam ederken, bu tür haksız saldırıların bizi yolumuzdan döndürmesine asla izin vermeyeceğiz.

Mezitli Halkı'na ve gerçek basın mensuplarına saygıyla duyurulur.