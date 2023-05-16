İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek: "2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan ve 26-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Karaman ilinde düzenlenen Satranç Küçükler Genel Grup müsabakalarında öğrencilerimiz birincilik elde etmişler; dünyanın en büyük Robotik Festivali olan Robotex Turkey' de de 10 takım ve 26 öğrenci ile yarışmaya katılan öğrencilerimizden 4 takım Türkiye şampiyonluğu, 3 takım Türkiye ikinciliği, 2 takım jüri özel ödülü alarak Kasım ayında ESTONYA da düzenlenecek olan Robotex Dünya Şampiyonası' na katılmaya hak kazanmışlardır. Bu başarıya imza atan tüm evlatlarımı ve değerli meslektaşlarımı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.