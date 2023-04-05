Düzenlenen eğitimde;

Trafiğin Tanımı ve Unsurları

-İnsan

-Araç

-Yol ve Çevre

Trafikte İnsanların Oynadığı Roller

-Araca İnme-Binme Kuralları

-Araç İçerisinde Uyulması Gereken Temel Kurallar

-Araç İçerisinde Doğru Oturma Şekilleri

-Emniyet Kemerinin Doğru Kullanımı

Koca: “AFAD ekibimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz ihtiyaç duyulan her alanda görev aldılar” Koca: “AFAD ekibimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz ihtiyaç duyulan her alanda görev aldılar”

-Boyumuza Göre Doğru Koltuk Seçimi

-Çocuk Bağlama Sistemleri

-Okul Servis Aracına Binerken ve İnerken Uyulması Gereken Kurallar

-Okul Servis Aracında Uyulması Gereken Temel Kurallar

-Karayolunda Yaya Olarak Uyulması Gereken Kurallar

-Karşıdan Karşıya Güvenli Geçiş Yerleri

-Kaldırımda Yürüme Kuralları

-Gece Yolda Yürürken Yapılması Gerekenler

-Trafik Güvenliğinin Önemi

-Trafikte Temel Davranış Şekli

-Güvenli Oyun Alanları

-Güvenli Bisiklet, Kaykay ve Paten Kullanma

-Trafik ve Çevre

-Trafikte Saygı

Konularında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapılıp; konu ile ilgili sorular Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından cevaplandı.