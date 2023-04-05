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Konularında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapılıp; konu ile ilgili sorular Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından cevaplandı.

-Trafik ve Çevre

-Güvenli Bisiklet, Kaykay ve Paten Kullanma

-Gece Yolda Yürürken Yapılması Gerekenler

-Karayolunda Yaya Olarak Uyulması Gereken Kurallar

-Okul Servis Aracına Binerken ve İnerken Uyulması Gereken Kurallar

-Boyumuza Göre Doğru Koltuk Seçimi

Koca: “AFAD ekibimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz ihtiyaç duyulan her alanda görev aldılar”

Koca: “AFAD ekibimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz ihtiyaç duyulan her alanda görev aldılar”

-Yol ve Çevre

Trafiğin Tanımı ve Unsurları

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