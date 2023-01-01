Mersinlilerin yeni yıla eğlenerek girdikleri adres Mezitli Belediyesi Yılbaşı Partisi oldu. Binlerce Mersinli 2023 yılına Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen kutlamalarda birlikte eğlenerek girdi.

Mersinlilerin yeni yıla eğlenerek girdikleri adres Mezitli Belediyesi Yılbaşı Partisi oldu. Binlerce Mersinli 2023 yılına Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen kutlamalarda birlikte eğlenerek girdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı yeni yıl kutlamalarında Kibrit Kutusu, Naba Akustik, Fosiller ve Zor Band müzik grupları, alandaki kalabalığı coşturdu. Müzik ve eğlenceyle birlikte açılan ’Yılbaşı Pazarı’ stantlarında doyumsuz lezzetlerin de tadıldığı kutlamalarda, saatler son saniyeler 24.00’ü gösterdiğinde atılan havai fişekler yeni yılı müjdeledi.

Mezitli’nin her zaman özgürlüklerin ve güzelliklerin kenti olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Böylesine nezih ve seçkin topluluğun karşısında olmak ve Mezitli Belediye Başkanı olmakla övünüyorum. 4 gündür görüyorum ki böyle ortamlara, birlikteliklere hasret kalmışız. Sizler çevreye duyarlı, naif eğlenmesini bilen bir topluluk olduğunuz kadar haksızlıklar karşısında direnç gösteren Atatürk, cumhuriyet ve demokrasi sevdalılarısınız. Ülkemize sizlerin en güzel ilkbaharı yaşatacağınıza inanıyorum. Yeni yılda sağlık ve huzur diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum” dedi.

Gecenin sonunda katılan tüm vatandaşlara Mezitli Belediyesi tarafından çorba ikramı yapılırken, aileleriyle birlikte yeni yıl coşkusu yaşayan çocuklara da pamuk şeker dağıtıldı.