Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı, boğanın vurduğu bir kişi ise yaralandı.

Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı, boğanın vurduğu bir kişi ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Iğdır Hayvan Pazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan pazarı yanında bulunan mezbahaneden boğa kaçtı. Hayvan pazarına dalan boğa rastgele sağa sola saldırmaya başladı. Vatandaşların müdahalesi ile kızgınlaşan boğa önüne gelene saldırmaya başladı. Boğanın saldırdığı vatandaşlar sağa sola kaçıştı. Kızgınlaşan boğa önüne çıkan Aslan Kaycı isimli vatandaşa da saldırdı. Boğadan aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Aslan Kaycı’nın iki kaburgasında kırık akciğerinde ise ezilme tespit edildi.

‘Canları pahasına video çektiler’

Hayvan pazarında kızgınlaşan boğanın saldırılarına maruz kalan bazı kişiler ise canları pahasına cep telefonları ile video çekti. Boğa daha sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak mezbahaneye teslim edildi.