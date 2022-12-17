Akyazı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Mezbaha ve Hayvan Borsası Projesi’nde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Modüler Mezbaha’nın kurulumu tamamlanırken ilk deneme kesimleri de gerçekleştirildi.

Akyazı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Mezbaha ve Hayvan Borsası Projesi’nde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Modüler Mezbaha’nın kurulumu tamamlanırken ilk deneme kesimleri de gerçekleştirildi.

Akyazı Belediyesi ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarından bir tanesi olan Mezbaha ve Hayvan Borsası Projesi’nde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Temel çalışmalarının ardından Mezbahanın kurulumu tamamlanırken, Hayvan Borsası’nın da temeli atıldı. Hızlı bir şekilde kurulumu tamamlanan ve Akyazılı vatandaşların hayvanlarını kestirmek için ilçe dışına gitmesine gerek kalmamasını sağlayacak olan Mezbahada ilk deneme kesimleri de gerçekleştirildi.

Deneme kesimlerine Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Mezbaha ve Hayvan Borsası Projesi’nin Akyazı’nın önemli bir eksikliğini gidereceğini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Seçim öncesi verdiğimiz tüm sözlerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz için çok önem verdiğimiz bu projemizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Modüler mezbahamızın kurulumunu tamamladık. Bugün de deneme kesimlerini gerçekleştirdik. İnşallah hayvan borsası ile birlikte 1-2 ay içerisinde resmi açılışını gerçekleştireceğiz ve ilçemizin hizmetine sunacağız. Tüm sektör temsilcilerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akyazı’nın ihtiyaç duyduğu önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini ifade eden Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar ise, “Çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk gerçekten ilçemize yakışır bir tesis olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.