Bodrum Müzayede, haftanın üç günü sosyal medya canlı yayınlarıyla antikaseverlerle buluşuyor.

Bodrum Müzayede, haftanın üç günü sosyal medya canlı yayınlarıyla antikaseverlerle buluşuyor.

Bodrum Müzayede, 10 yıldır başta Bodrum ve Marmaris olmak üzere Adana’dan Kırklareli’ye kadar Türkiye’nin dört bir yanında salon müzayedeleri gerçekleştiriyor. İki yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi, hemen her iş kolunu olduğu gibi mezatları da dijitalleşmeye zorladı. Bodrum Müzayede’de bu durumdan nasibini alırken, salon müzayedeleri yerini canlı sosyal medya mezatlarına bıraktı. Bu süreç de Bodrum Müzayede’nin bilinirliğinin artış yaşanmasına sebep oldu. Bodrum Müzayede, şu an dünyanın dört bir yanından 11 binin üzerindeki sıkı takipçisiyle yoğun ilgi görüyor.

Haftanın üç günü Instagram’da mezat gerçekleştiriliyor

Bodrum Müzayede şu an haftanın üç günü Instagram üzerinden mezatlar gerçekleştiriyor. Antika eserler, pirinç, gümüş, bronz ve altın objeler, ahşaplar, heykeller, sanat eserleri, retro ve vintage ürünler; pazar, çarşamba ve cuma akşamları saat 21.00’de Bodrum Müzayede Instagram sayfasından gerçekleşen canlı yayınlarla yeni sahiplerini buluyor.

Dünyanın farklı lokasyonlarında dostlarımız var

Bodrum Antikacılar Derneği’nin de başkanı olan Bodrum Müzayede Sahibi Sertaç Ay çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hem Bodrum Müzayede hem de Bodrum Antikacılar Derneği faaliyetleriyle Ege’nin ön plana çıkan münadileri arasında yer alan Sertaç Ay, “Tarihinde ilk kez Bodrum’da, Marmaris’te ve Kırklareli’nde müzayedeyi Bodrum Müzayede olarak biz gerçekleştirdik. Pandemi öncesinde ister istemez ticari ilişkimiz olan dostlarımız da yakın çevremizdendi. Ancak işimizi, sosyal medyaya taşımamızın ardından önce Türkiye’nin dört bir yanından sonra da dünyanın çeşitli yerlerinden dostlar edindik" dedi.

Ayrıca müşteri ifadesini soğuk bulduğunu o nedenle de ticari ilişkisi olduğu kişilere dost diye hitap etmeyi tercih ettiğini söyleyen Sertaç Ay, sektörde “Acımam, satarım” sloganıyla biliniyor.