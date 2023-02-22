Eskişehir’de mezarlıktan 102 adet musluk çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir’de mezarlıktan 102 adet musluk çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Asri Mezarlığı’nda bulunan çeşmelerden toplam 102 adet musluğun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, mezarlıkta bulunan çeşmelerin Ç.E. isimli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.