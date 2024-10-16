Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşların talepleri dikkate alınarak, ziyaretlerin daha rahat gerçekleştirebilmeleri için tüm mezarlıklarda geniş çaplı temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Vatandaşların daha rahat bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için tüm mezarlıklarda çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; “Göreve geldiğimiz günden itibaren kentimizin daha yaşanabilir olması amacıyla her alanda çalışmamızı hızlı bir şekilde başlattık. Bugüne kadar bakımsız olan mezarlıklarımızın tamamında ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını yürütüyorlar. Çok sıcak bir yaz dönemi geçirdik. Yaz döneminin ardından mezarlık alanlarımızda çevre düzenleme, ot biçme, temizlik ve bakım onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Erenler, Boyunbaba ve Ağbayır Mezarlıklarımızı baştan sona temizledik, bakımlarını yaptık. Bu hafta ise Hubyar ve Şeyh-i Şirvani Mezarlıklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar, sadece mezarlığın genel temizliği ile sınırlı kalmadı. Mezarlık çevresindeki otlar biçildi, ağaçlar, güller budandı ve genel peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Yolların düzenlenmesi ve yaya yollarının temizlenmesi de çalışmaların bir parçası olarak tamamlandı. Halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.