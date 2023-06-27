Gemlik Belediyesi kurban bayramı arifesinde ilçede bulunan mezarlıkların giriş noktalarında binlerce çiçeği ücretsiz dağıttı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezi, Umurbey, Kumla ve Kurşunlu Mahallelerinde mezarlıklarda kabirlere dikilmek üzere çiçek dağıtılması vatandaşlar tarafından övgü ile karşılandı.

Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin ilçede yaşayan 120 bin yurttaşın her zaman yanında olduğunu ifade ederken, arefe günü kabir ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından binlerce çiçeğin mezarlıklarda hazır bulunan görevliler aracılığıyla ulaştırıldığını ve çiçeklerin vatandaşlar tarafından kabirlere dikildiğini belirtti. Başkan Sertaslan konuşmasının devamında tüm Müslüman aleminin kurban bayramını mübarek olmasını dilerken, “Sevdiklerinizle bir arada sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim” dedi.