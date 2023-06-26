Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri için Kıranköy, Derecik ve Asri Mezarlıklarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi belirli aralıklarla gerçekleştirdiği mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaştırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Mezarlıklar Müdürlüğü iş birliğinde ekipler mezarlıklarda ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Sorumlusu Muhammet Fatih Yıldız, “Mezarlıklarımızda rutin bir şekilde, belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı Kurban Bayramı vesilesiyle yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Mezarlıklar Müdürlüğü personeli ile iş birliği halinde mezarlıklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarımızı yaptık. Ekiplerimiz tarafından mezarlıklardaki otları temizliyor, mezarlıklar ilaçlanıyor, mezarlık yolları süpürülüp siliniyor. Kıranköy, Derecik ve Asri Mezarlıklarımızda tüm ekipman ve personelimiz ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz” dedi.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmesi için ekiplerin tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmeleri için ekiplerimiz gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirdi. Ebediyete intikal eden bütün merhum ve merhumelere Allah rahmet eylesin. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyor, güzel ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.