Düzce Belediyesi, şehir merkezindeki mezarlıkları bayram ziyareti için hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki 63 mahallede bulunan mezarlıklarda ot ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor. Bayram öncesi vatandaşların rahat bir şekilde ziyaret edebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, mezarlık alanlarındaki yabani otlar temizlenip, yeşil alanlarda çim biçme işlemleri yapılıyor. Ayrıca, mezarlık çevrelerinde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. 7 gün esasına göre yürütülen çalışmaların bayram öncesi tamamlanması hedefleniyor.