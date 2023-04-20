Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi kentte bulunan mezarlıklarda detaylı şekilde temizlik ve düzenleme çalışması yaparak mezarlıklardaki çöp ve yabani otlar temizledi.

Şanlıurfa’da vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri adına bayram süresince toplu ulaşımı ücretsiz yapan Büyükşehir Belediyesi yakınlarını, sevdiklerini kaybedenlerin mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı bir şekilde yapması için kent merkezindeki mezarlıklarda temizlik hareketi başlattı.

Bediüzzaman Aile Mezarlığı ile 11 Nisan Fuar Caddesi’nde bulunan Şehitlik Anıtında da temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi.

Mezarlık duvarlarına yazılan yazılar silindi, çöpler toplandı, mezarlar yabani otlardan arındırılarak mezarlıkların daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlandı.