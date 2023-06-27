Çayırova Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti yapan ilçe sakinlerine çiçek dağıttı.

Çayırova Belediyesi, arife gününde kabir ziyareti yapan Çayırovalıları yalnız bırakmadı. Mezarlıklarda yakınlarını ziyaret eden vatandaşlara, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akse ve Şekerpınar’da bulunan kabristanlarda çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. Mezarlıklarda kurulan çadırlar aracılığıyla ilçe sakinlerine, çiçek dağıtımının yanı sıra çay, su ve çikolata da ikram edildi. Belediye ekipleri gün boyunca kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşların Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Hizmetlerden memnun olduğunu söyleyen Talip Topaloğlu, “Böyle bir hizmet yapıldığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Küçük yaşta çocuğumu kaybettim ve onun mezarını ziyaret ettim. Buradaki görevli arkadaşlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de Akse Mezarlığı’nda karşılaştığı vatandaşların bayramını kutladı.