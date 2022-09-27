Alanya ilçesi Oba Mahallesi’nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı’nın duvarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun silüetinin basıldığı ve yanına ‘Seninleyiz Kılıçdaroğlu’ yazısı yazıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayla ilgili incelemede bulundu. Ayrıca bölgede bulunan güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan mezarlık duvarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’nun silüeti ve ‘Seninleyiz Kılıçdaroğlu’ yazılı şablon baskı yapıldı.

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