Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Aziziye Mahallesi’nde bulunan mezarlığa giriş yolunda düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Aziziye Mahallesi’nde bulunan mezarlığa giriş konusunda sorun yaşayan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi’ne bildirdi. Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Aziziye Mahallesi’nde mezarlık bakım onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler mezarlığa girişin daha rahat olması için yürüyüş yollarında yenileme gerçekleştirdi. Bu çerçevede yapılan çalışmalar ile mezarlığa giriş ve mezarlık iç yollarında beton döküm çalışmaları yapıldı. Artık Aziziye Mahallesi’ne giriş daha rahat olacak.