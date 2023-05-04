Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Meslek Liseliler Hayata Dokunuyor Projesi“ etkinlikleri adı altında tiyatro sergilendi.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri ve öğretmenleri Merve Koçak ve Büşra Kanıkırmızı tarafından, ilçe merkezindeki Anasınıfı ve Anaokulu öğrencilerine yönelik hazırlanan “Meyvetopya“ adlı tiyatro gösterisi minik izleyiciler tarafından beğenilerek, heyecan ve merakla izlendi.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Gücük, yapılan tiyatro etkinliğine katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, İsmail Çelebi’ye ve programda emeği geçen öğrenci, öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti.