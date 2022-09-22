Bursa’nın dünyaca ünlü ovasında yetişen meyveler en iyi şartlarda saklanıp 9 ay boyunca Rusya ve Avrupa’ya ihraç ediliyor.

Bursa’nın dünyaca ünlü ovasında yetişen meyveler en iyi şartlarda saklanıp 9 ay boyunca Rusya ve Avrupa’ya ihraç ediliyor.

Bereketli Bursa ovasının köylerinde yetişen armut ve şeftaliler hasattan sonra bazı üreticiler tarafından hemen tüccara satılırken; bazı üreticiler ise ürünlerini soğuk hava deposunda saklayarak 9 ay boyunca satışını gerçekleştiriyor. Soğuk hava deposu olan üreticiler kendi depolarında saklama işlemi yaparken; deposu olmayan bazı üreticiler ise kiralama yöntemine gidiyor. Depoya konulan meyveler hasata 1 ay kalana kadar saklanıp 9 ay boyunca ihracat yapılabiliyor. Bu şekilde ürünlerini muhafaza edenler ürünlerini 2 kat daha yüksek fiyata satıp daha fazla gelir elde ediyor. Bölgede ürün alan çok sayıda firma da aldığı ürünleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek 9 ay boyunca Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.

Uzun yıllardır bölgeden meyve alıp Rusya ve Avrupa’ya ihracat yaptığını ifade eden Abdullah Dizdar, "Bursa ovasında yetişen özellikle santa maria armudun yüzde ellisi Rusya pazarına ihracat oluyor. Diğer kalan kısmı ise Avrupa ülkelerine gidiyor. Ben Kestel ilçesi Serme köyündenim. Köyümüzde ve çevre köylerde yetişen meyveleri Rusya ve Avrupa ülkelerine gönderim yapıyorum. Hasat bittikten sonra ürünleri soğuk hava depolarına alıyoruz. Burada talep oldukça önümüzdeki hasat dönemine 1 ay kalana kadar depolardaki ürünü bekletiyoruz. Sadece biz yılda 4 bin ton meyve ihracatı yapmaktayız. Soğuk hava depolarında saklanan meyveler üreticiye daha çok kazanç sağlıyor. Depolarda saklanan ürünler 2 kat daha çok kazandırıyor. Deposu olan üreticiler kendi depolarında saklarken; olmayan üreticiler ise kiralama yöntemine gidiyor. Firmalar da üreticiden aldığı ürünleri depolarda muhafaza edip önümüzdeki hasat dönemine 1 ay kalana kadar ihracat yapıyor. Meyveler soğuk hava depolarında kilo başına 1,5 lira ücretle muhafaza ediliyor" dedi.