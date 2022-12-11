Afyonkarahisar-Antalya karayolunda meyve yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, bir tır dolusu meyve ise yola saçıldı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda meyve yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, bir tır dolusu meyve ise yola saçıldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi yakınlarında Ballık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Antalya’dan Afyonkarahisar istikametine seyreden Muhammet Şahin Altınyazar yönetimindeki 07 NP 440 plakalı tır Ballık kavşağına yaklaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıkarak yaklaşık 150 metre savrulduktan sonra reklam tabelalarını da yıkarak şarampole devrildi. Kaza esnasında bir tır dolusu meyve yola ve refüjlere saçılırken, tır şoförü Muhammet Şahin Altınyazar yaralandı. Yaralanan sürücü Altınyazar, sağlık ekiplerinin yardımı ile kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı .

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.