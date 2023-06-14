Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kapuz yüklü kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tonlarca karpuz yola saçıldı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Kepekli mevkiinde meydana geldi. Erhan H. idaresindeki 06 AJ 8297 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, kamyondan yola saçılan tonlarca karpuz belediye ekiplerince temizlendi. Kazaya karışan kamyon, çekici yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

“Kamyonu devirdim, toparlayamadım”

Zararının toplam 50 bin lira olduğunu söyleyen kamyon sürücüsü Erhan H., “Aracımla hızlıca aşağıya iniyordum. Yolda birden takıldım. Kamyonu devirdim, toparlayamadım. Gölbaşı’na gidiyordum. Karpuz yüklüydü aracım. Çok şükür bende bir şey yok. Her şey bir anda oldu. Toplam 50 bin liralık zararım var. Araçtan kendim çıktım” dedi.