Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ticari bir takside yapılan aramada 975 bin lira değerinde 65 adet cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ticari bir takside yapılan aramada 975 bin lira değerinde 65 adet cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve araması esnasında Mardin’den Diyarbakır’a doğru seyir halinde olan bir ticari taksi durduruldu.

Araçta yapılan aramada; siyah poşetlerde bulunan meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 975 bin Türk Lirası olan 65 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.