Havaların dikim sıcaklığına uygun hale gelmesi ve yağışların başlamasıyla birlikte fidancılık sektörü de hızlandı. Tarımın en önemli aşamalarından olan meyve fidanı yetiştiricileri taleplere ve piyasaya uygun olarak ürettikleri meyve fidanlarını görücüye çıkarıyor.

Ege Bölgesi’nde meyve fidancılığı konusunda gözde bölge olan Ödemiş Bademli’de fidanlar dikime hazır hale geldi. Arazilerden sökülen fidanlar, desteler halinde satışa sunuluyor. Sepetli, saksılı ve tüplü çeşitlerinin yanı sıra en çok rağbet gören çıplak köklü şekillerde fidanlıklarda müşterilerini beklerken, ürünler, Ödemiş yöresinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına da gönderiliyor.